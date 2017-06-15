Матч открытия Кубка конфедераций обслужит бригада арбитров из Колумбии

Матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии назначена обслуживать колумбийская бригада арбитров.

Как сообщает ФИФА, на стартовую встречу турнира назначен Вильмар Рольдан, на линиях ему будут помогать Александр Гусман и Кристиан де ла Крус, четвертым рефери является американец Марк Гейгер. Также на матч назначены два рефери-видеоассистента - Сандро Риччи из Бразилии и канадец Джо Флетчер. Помогать видеоассистентам будет парагваец Энрике Касерес.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).