Равшан Ирматов: Когда на игре работает видеоарбитр, основному судье спокойнее, он застрахован от серьезной ошибки

Арбитр ФИФА Равшан Ирматов поделился мнением о системе видеопомощника арбитра (VAR).

- В современном футболе, который стал очень быстрым, судья часто не успевает за эпизодом и может не увидеть было ли нарушение или номер того, кто фолил. Раньше болельщики и футбольная общественность принимали судейские ошибки, а теперь нет, поэтому нужно меньше ошибаться. Когда на игре работает видеоарбитр, основному судье спокойнее, он застрахован от серьезной ошибки. Понятно, что в каждом эпизоде видео не будет помогать, но от серьезных ошибок защитит. Думаю, эта система нужна на чемпионате мира, - передает слова Ирматова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, 15 июня глава департамента ФИФА по новым технологиям Йоханесс Холсмюллер рассказал, что решение об использовании системы видеопомощи арбитрам на матчах чемпионата мира будет принято в марте 2018 года.

