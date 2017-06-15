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«Нант» объявил о назначении Раньери

Источник:  Twitter.comКомментарии

Бывший наставник «Лестера» Клаудио Раньери продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает пресс-служба «Нанта», сегодня итальянский специалист поставил подпись под двухлетним контрактом.

В минувшем сезоне «Нант» занял 7-е место в таблице лиги 1.

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