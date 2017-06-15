«Нант» объявил о назначении Раньери
Источник: Twitter.comКомментарии
Бывший наставник «Лестера» Клаудио Раньери продолжит карьеру в чемпионате Франции.
Как сообщает пресс-служба «Нанта», сегодня итальянский специалист поставил подпись под двухлетним контрактом.
✔️ @FCNantes is delighted to announce that Claudio Ranieri will be our coach for the next 2 years. #BenvenutoMister— FC Nantes (@FCNantes) 15 июня 2017 г.
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В минувшем сезоне «Нант» занял 7-е место в таблице лиги 1.
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