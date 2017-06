«Нант» объявил о назначении Раньери

Бывший наставник «Лестера» Клаудио Раньери продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает пресс-служба «Нанта», сегодня итальянский специалист поставил подпись под двухлетним контрактом.

✔️ @FCNantes is delighted to announce that Claudio Ranieri will be our coach for the next 2 years. #BenvenutoMister

👉https://t.co/HV6fSH8ked pic.twitter.com/Meo7dgXA85