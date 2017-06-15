«Нант» объявил о назначении Раньери

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Консейсау официально возглавил «Порту» Португальский клуб «Порту» на своем официальном сайте объявил о назначении Сержиу Консейсау главным тренером команды.

Консейсау покинул пост наставника «Нанта», чтобы возглавить «Порту» Португальский специалист Сержиу Консейсау ушел в отставку с поста главного тренера французского «Нанта», чтобы возглавить португальский «Порту», сообщает официальный сайт французской команды.

Клаудио Раньери: Я – европейский специлист. Мой приоритет – Англия, Испания, Франция Бывший наставник «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о своих планах на будущее. Ранее сообщалось, что интерес к специалисту проявляет питерский «Зенит», а также «Уотфорд» и «Кристал Пэлас».

Полный отказ от легионеров в футболе, очередной гол Малкина и большое интервью Карпина. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

«Кристал Пэлас» выходил на Раньери Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери может возглавить «Кристал Пэлас». По данным Tuttomercatoweb, представители «орлов» интересовались у 65-летнего итальянца, будет ли ему интересно поработать с командой.

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Клаудио Раньери: Горжусь тем, что премьер-лигу снова выиграл тренер-итальянец Бывший наставник «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал победу «Челси» в чемпионате Англии-2016/17.

Сергей Веденеев: Даже Анчелотти не исправит ситуацию в «Зените» Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался о проблемах питерской команды в нынешнем сезоне, отметив, что смена тренера не пойдет на пользу сине-бело-голубым.

Раньери может возглавить «Ниццу» в случае ухода Фавра Бывший наставник «Лестера» Клаудио Раньери будущим летом может возглавить «Ниццу», сообщает France Football.

Черданцев считает, что «Зенит» должен пригласить Раньери, а не Соузу Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев - о возможном приходе в «Зенит» нового тренера.

Клаудио Раньери: Не думаю, что «Ювентус» упустит преимущество над «Монако» Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Монако» Клаудио Раньери поделился своим мнением по поводу противостояния этих команд в 1/2 финала Лиги чемпионов. Он считает, что в финал выйдет туринский клуб.

«Лион» вырвал победу в матче с «Нантом» Футболисты «Лиона» на своем поле не смогли переиграть «Нант» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на поле стадиона «Стад де Люмьер» и завершилась со счетом 3:2.

Антонио Конте: Приятно, когда итальянцы выигрывают титулы. Например, Анчелотти в «Баварии», а Каррера побеждает в России Главный тренер «Челси» Антонио Конте перед матчем 36-го тура премьер-лиги с «Мидлсбро» высказался об успехе итальянских тренеров.

Клаудио Раньери: Я готов снова тренировать Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил, что готов вернуться к тренерской работе в Англии.

«Бордо» на выезде обыграл «Нант» благодаря голу Санкаре В матче 33-го тура чемпионата Франции «Бордо» на выезде обыграл «Нант» со счетом 1:0.

Клаудио Раньери: С удовольствием вернулся бы в чемпионат Англии Бывший наставник «Лестера» Клаудио Раньери хотел бы продолжить тренерскую карьеру в английской премьер-лиге.

Клаудио Раньери: Шекспир всегда был честен со мной, а игроки «Лестера» меня не предавали Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери снова вернулся к теме своего увольнения из клуба.