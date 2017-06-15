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«Милан» сообщил об отказе Доннаруммы продлевать контракт

Источник:  ФК «Милан»Комментарии

Как информирует официальный сайт «Милана», клубу не удалось договориться с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой о новом соглашении.

Отмечается, что сегодня об этом руководству сообщил агент 18-летнего вратаря Мино Райола, который, как утверждает пресса, не может найти общий язык с боссами «россонери».

Ранее сообщалось, что голкипер требует от клуба контракт с зарплатой в 4,5 млн евро. «Милан» готов платить 4 млн. При этом ходят слухи об интересе к игроку со стороны мадридского «Реала».

Добавим, что контракт с Доннаруммы с «Миланом» истекает летом 2018 года. Не исключено, что в этом году итальянец будет продан.

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