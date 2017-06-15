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ФИФА подтвердила, что «Дженоа» должна выплатить 3 млн евро «Зениту»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Пресс-служба ФИФА в ответ на запрос корреспондента «Советского спорта» сообщила, что комитет по статусу игроков рассматривал спор между «Зенитом» и «Дженоа».

- Соответствующее решение было озвучено сторонам 29 мая 2017 года. Согласно ему, ФК «Дженоа» должен выплатить «Зениту» 3 000 075 евро плюс 5 процентов налога. Однако это решение еще не является окончательным, - подчеркнули в ФИФА.

Напомним, разногласия между клубами возникли весной 2016 года, когда сине-бело-голубым не поступило несколько траншей по аренде защитника Кристиана Ансальди — всего на сумму 750 тысяч евро.

«Зенит» обратился в палату по разрешению споров с требованием погасить долг и возместить проценты в размере 5% годовых, которые составили 12 тысяч евро. «Дженоа» вернул все долги, кроме процентов, что послужило поводом для подачи иска. По мнению арбитражного органа ФИФА, «Дженоа» не был обязан платить проценты, поскольку о них ничего не было сказано в исходном договоре об аренде и ни один из спортивных законов не заставляет клубы автоматически платить пени за просрочку платежа.

В итоге «Зенит» был вынужден сам заплатить пять тысяч швейцарских франков после чего генуэзцы перестали платить за переход Ансальди. Судья ФИФА после рассмотрения материалов дела обязал итальянский клуб выплатить россиянам три миллиона евро плюс 5% годовых и пять тысяч швейцарских франков в качестве компенсации за юридические расходы — всего чуть больше 200 млн рублей по нынешнему курсу. Если итальянцы не подадут апелляцию, деньги петербуржцы должны получить уже в этом месяце. 

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