Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Иран0 : 3США
Волейбол  Польша- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Эвертон» купил вратаря сборной Англии за 34 млн евро (фото)

Источник:  ФК «Эвертон»Комментарии

Сегодня, 15 июня, голкипер молодежной сборной Англии Джордан Ли Пикфорд стал игроком «Эвертона». Об этом сообщает пресс-служба «ирисок».

Отмечается, что трансфер 23-летнего игрока обошелся мерсисайдскому клубу в 34 млн евро. Футболист подписал с новой командой контракт на пять лет.

В минувшем сезоне АПЛ Пикфорд принял участие в 29 матчах и пропустил 50 голов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вандерсон перешел в «Динамо». Таблица трансферов РФПЛВандерсон перешел в «Динамо». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Гарри Магуайр перешел в «Лестер»«Лестер» официально объявил о трансфере защитника «Халл Сити» Гарри Магуайра.Будаков покинул «Амкар»Голкипер «Амкара» Александр Будаков покидает клуб из Перми.«Был интерес из Ла лиги и двух московских клубов». Как Кузяев перешел в «Зенит»«Был интерес из Ла лиги и двух московских клубов». Как Кузяев перешел в «Зенит»Адьям Кузяев, отец и представитель новичка «Зенита», рассказал о деталях возвращения сына в Петербург и участии Манчини в переходе.«Шахтер» продлил контракт с Танковским и отдал Кулача в аренду в «Ворсклу»Донецкий «Шахтер» продлил контракт с полузащитником Вячеславом Танковским. Об в своем Instagram сообщил агент игрока Вадим Шаблий.Нападающий Павел Киреенко покинул «Тосно»Нападающий «Тосно» Павел Киреенко покинул клуб, сообщает официальный сайт команды из Ленинградской области.«Бенфика» подписала пятилетний контракт с КровиновичемПолузащитник Филип Кровинович продолжит карьеру в «Бенфике». 21-летний игрок молодежной сборной Хорватии подписал с «орлами» пятилетний контракт.«Зенит» подписал контракт со своим воспитанником Богаевым, выступавшим за «Тосно»Бывший защитник «Тосно» Дмитрий Богаев стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Самый умный новичок «Зенита». Кто такой Далер Кузяев и почему он петербуржец?Самый умный новичок «Зенита». Кто такой Далер Кузяев и почему он петербуржец?Далер Кузяев родился в Оренбурге, играл в Петербурге всего год, но все равно входит в курс возвращения в «Зенит» своих. И это правильно.Подробности поединка Мэйвезер – Макгрегор, невероятный парад «Питтсбурга» и покупки «Локо» и «Динамо». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Защитник «Енисея» Никита Чичерин продолжит карьеру в «Кубани»Защитник «Енисея» Никита Чичерин продолжит карьеру в «Кубани», сообщает официальный сайт красноярской команды.Тони Шуньич: Уверен, что сделал правильный выбор, приняв предложение «Динамо»Бывший защитник «Кубани» Тони Шуньич прокомментировал свой переход в московское «Динамо».«Барселона» выкупила у «Флуминенсе» права на МарлонаБразильский защитник «Флуминенсе» Марлон, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды в «Барселоне», стал игроком каталонского клуба, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.«Динамо» подтвердило переход ШуньичаМосковское «Динамо» на своем официальном сайте подтвердило переход в стан бело-голубых защитника Тони Шуньича.Вандерсон: Вариант с «Динамо» был самый интересный и конкретныйНападающий Вандерсон поделился ожиданиями от выступления за московское «Динамо».Вандерсон перешел в «Динамо» (фото)Московское «Динамо» подписало контракт с бразильским нападающим Вандерсоном, сообщается на официальном сайте бело-голубых.«Уфа» рассталась с вратарем Бородько«Уфа» расторгла контракт с вратарем Михаилом Бородько по обоюдному согласию сторон.«Манчестер Юнайтед» подписал четырехлетний контракт с защитником Линделефом«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с защитником «Бенфики» Виктором Линделефом, сообщается на официальном сайте английского клуба.Российского боксера не пустили на Украину, «Динамо» останется в КХЛ и трансфер Медведева в «Локо». Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды.Полузащитник «Ювентуса» Лемина может перейти в «Эвертон»«Эвертон» вступил в борьбу за полузащитника «Ювентуса» Марио Лемина, сообщает Tuttomercatoweb.
Футбол
В центре Петербурга открыли бюст Данни
Футбол
Сергей Фурсенко: Кержаков в ближайшее время возглавит некое направление, будет учиться. С «Зенитом» не расстанется
Футбол
Агент Дриусси: Ничего не слышал об интересе «Локомотива» и «Зенита»
Футбол
Сергей Фурсенко: У Дзюбы нет травмы, ему нужно пройти профилактические процедуры
все новости
Сандерленд
Сандерлендкалендарьстатистика
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Джордан Ли Пикфорд
Джордан Ли Пикфордвсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы