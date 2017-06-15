«Эвертон» купил вратаря сборной Англии за 34 млн евро (фото)

Сегодня, 15 июня, голкипер молодежной сборной Англии Джордан Ли Пикфорд стал игроком «Эвертона». Об этом сообщает пресс-служба «ирисок».

Отмечается, что трансфер 23-летнего игрока обошелся мерсисайдскому клубу в 34 млн евро. Футболист подписал с новой командой контракт на пять лет.

В минувшем сезоне АПЛ Пикфорд принял участие в 29 матчах и пропустил 50 голов.