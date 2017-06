«Эвертон» купил вратаря сборной Англии за 34 млн евро (фото)

Сегодня, 15 июня, голкипер молодежной сборной Англии Джордан Ли Пикфорд стал игроком «Эвертона». Об этом сообщает пресс-служба «ирисок».

Отмечается, что трансфер 23-летнего игрока обошелся мерсисайдскому клубу в 34 млн евро. Футболист подписал с новой командой контракт на пять лет.

🙌🏼 | #EFC have signed goalkeeper Jordan Pickford for a Club-record fee on a 5-year deal! #WelcomeJordanhttps://t.co/sozzcEO86r pic.twitter.com/2bSCRfL0Wa