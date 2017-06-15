Сборная России заселилась в отель на Невском проспекте

Футболисты, тренерский штаб и персонал сборной России разместились в официальном отеле Кубка конфедераций.



16 июня подопечные Станислава Черчесова проведут тренировку на стадионе «Смена», затем сам главный тренер и игрок команды примут участие в предматчевой пресс-конференции на стадионе «Санкт-Петербург».

Напомним, матч-открытие турнира Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.