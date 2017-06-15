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Сборная России заселилась в отель на Невском проспекте

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Футболисты, тренерский штаб и персонал сборной России разместились в официальном отеле Кубка конфедераций.

16 июня подопечные Станислава Черчесова проведут тренировку на стадионе «Смена», затем сам главный тренер и игрок команды примут участие в предматчевой пресс-конференции на стадионе «Санкт-Петербург».

Напомним, матч-открытие турнира Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию. 

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