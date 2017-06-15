Федор Кудряшов: Если мы будем на 200 процентов выкладываться в каждой игре, то результат придет

Защитник сборной России Федор Кудряшов дал комментарий перед стартом Кубка конфедераций. Напомним, первый матч команда Станислава Черчесова проведет 17 июня со сборной Новой Зеландии в Санкт-Петербурге.

«Мандража еще пока нет. Наверное, он появится уже непосредственно перед игрой с Новой Зеландией. Что касается ощущений, то у меня сейчас предчувствие праздника. Это будет для меня первый большой турнир в сборной. И хочется как в командном, так и в личном плане проверить себя на уровне лучших сборных мира.

Сборная Новой Зеландии – это быстрая команда, которая очень плотно играет. А еще они очень боевитые. Получается силовой, можно сказать, английский футбол. Все-таки не зря в Новой Зеландии регби – самый популярный вид спорта. Думаю, будет очень тяжело. К тому же они как-никак – чемпионы континента. На этом турнире вообще все – чемпионы континентов. И только мы – просто как хозяева.

Какого результата может добиться сборная на этом турнире? Нам говорят о том, что нужно ставить максимальные задачи. Я не буду заявлять, что мы должны обязательно выиграть. Просто считаю, что нам нужно идти от игры к игре. И в каждом матче показывать свой максимум, а не думать о далеком будущем. Если мы будем на 200 процентов выкладываться в каждой игре, то результат придет», – цитирует Кудряшова «Российская газета».