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Аарон Джексон: В России не останусь

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник ЦСКА Аарон Джексон заявил, что не намерен продолжать карьеру в России.

«Мы стали чемпионами — это прекрасное завершение моей карьеры в ЦСКА. Теперь я планирую поехать домой в США и как следует отдохнуть. Где продолжу карьеру, еще не знаю, но это точно будет не российский клуб», - цитирует Джексона ТАСС.

Джексон пришел в ЦСКА в 2012 году из испанского «Бильбао».

С армейцами американец пять раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ и один раз выиграл Евролигу.

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