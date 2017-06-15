Александр Кокорин женился
Источник: Life.ruКомментарии
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин женился на своей подруге Дарье Валитовой.
Как сообщает «Лайф», празднество прошло очень скромно и на нем присутствовали лишь близкие родственники новоиспеченных супругов.
В настоящий момент Кокорин находится в расположении клуба на сборе в Австрии.
Отметим, что в прошедшем сезоне нападающий принял участие в 38-ми матчах, забил десять голов и отдал четыре результативных передачи.
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