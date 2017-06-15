Нападающий «Зенита» Александр Кокорин женился на своей подруге Дарье Валитовой.

Как сообщает «Лайф», празднество прошло очень скромно и на нем присутствовали лишь близкие родственники новоиспеченных супругов.

В настоящий момент Кокорин находится в расположении клуба на сборе в Австрии.

Отметим, что в прошедшем сезоне нападающий принял участие в 38-ми матчах, забил десять голов и отдал четыре результативных передачи.