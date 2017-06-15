Сборная России не вышла из группы на Hearthstone Global Games
Сборная России закончила выступление на турнире Hearthstone Global Games.
В последнем матче группового этапа россияне уступили Новой Зеландии со счетом 0:3.
Состав сборной России: Павел «Pavel» Бельтюков, Владислав «SilverName» Синотов, Алексей «INER» Бакуменко, Алексей «ShtanUdachi» Барсуков.
Плей-офф Hearthstone Global Games пройдет в рамках выставки BlizzCon. Призовой фонд чемпионата составит 300 000 долларов.
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