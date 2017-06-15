«Зенит» поборется за полузащитника «Ливерпуля»

Лазар Маркович (справа) в борьбе с защитником мадридского "Реала" Рафаэлем Вараном Фото: Gettyimages.ru

По информации авторитетного издания The Telegraph, полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович может перебраться в чемпионат России.

Согласно источнику, к игроку сборной Сербии проявляется интерес «Зенит», английский «Уотфорд», а также клубы из Португалии и Италии.

Отметим, что нынешний наставник «Уотфорда» Марку Силва знаком с футболистом по работе в «Халл Сити».

В минувшем сезоне 23-летний хавбек провел во всех турнирах 28 матчей и забил 4 гола. Его трансферный лист оценивается в 10 млн евро, а контракт с «красными» истекает летом 2019 года.

Маркович защищает цвета мерсисайдского клуба с 2014 года. За это время полузащитник так и не сумел завоевать место в основе. «Ливерпуль» отдавал серба в аренду таким клубам, как «Фенербахче», лиссабонский «Спортинг», и «Халл Сити».

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