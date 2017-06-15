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Леонид Слуцкий: «Халл Сити» нуждается в шести-семи новичках

Источник:  RT на русскомКомментарии

Новый главный тренер английского клуба «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал о планах команды в летнее трансферное окно по усилению состава.

«Нам нужен центральный защитник. Может быть, и два. Также ищем левого защитника, двух нападающих, еще одного игрока в группу атаки. Думаю, в целом нам нужны шесть-семь новичков», - приводит слова российского тренера RT, ссылаясь на пресс-службу «Халла».

Ранее во вторник, 14 июня, Леонид Слуцкий на английском языке обратился к болельщикам «Халла».

«Халл Сити» по итогам сезона-2016/17 вылетел из английской премьер-лиги (АПЛ) в Чемпионшип. 9 июня было объявлено о назначении Слуцкого на пост главного тренера.

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