Кокорин – о новости про свою свадьбу: Лишь бы что-то написать
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не подтвердил информацию о своей женитьбе на Дарье Валитовой.
– Лишь бы что-то написать, – написал форвард в Instagram Stories.
Ранее сайт Life.ru сообщил, что Кокорин женился на Валитовой. Торжество прошло очень скромно и на нем присутствовали лишь близкие родственники новоиспеченных супругов.
Также ранее сообщалось, что у футболиста и его избранницы родился сын.
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