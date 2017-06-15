Кокорин – о новости про свою свадьбу: Лишь бы что-то написать

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин не подтвердил информацию о своей женитьбе на Дарье Валитовой.

– Лишь бы что-то написать, – написал форвард в Instagram Stories.

Ранее сайт Life.ru сообщил, что Кокорин женился на Валитовой. Торжество прошло очень скромно и на нем присутствовали лишь близкие родственники новоиспеченных супругов.

Также ранее сообщалось, что у футболиста и его избранницы родился сын.