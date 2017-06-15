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Оскар Гарсия официально возглавил «Сент-Этьен»

Источник:  ФК «Сент-Этьен»Комментарии

Испанский специалист Оскар Гарсия официально возглавил французский «Сент-Этьен», сообщает официальный сайт клуба лиги 1.

44-летний испанский тренер подписал соглашение с клубом до лета 2019 года. Ранее СМИ сообщали, что Оскар Гарсия фигурирует одним из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны».

Гарсия является воспитанником «Барселоны», он выступал за основную команду каталонского клуба с 1993 по 1999 год. На протяжении тренерской карьеры он возглавлял молодежную команду «Барселоны», «Маккаби» (Тель-Авив) и английские «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Уотфорд».

С 2015 по 2017 год Гарсия тренировал «Зальцбург», с которым в сезонах 2015/16 и 2016/17 по два раза выиграл чемпионат и Кубок Австрии.

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