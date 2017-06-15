Виктор Гончаренко: День или два игроки будут возвращаться мыслями к тому, как хорошо было на пляже

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил состояние своей команды после отпуска, а также рассказал о планах клуба.

«Условия для подготовки у нас великолепные. Недаром в Австрию сейчас едут многие российские команды. За уровень спарринг-партнеров тоже можно не переживать. Чуть позже мы определимся, проведем ли на первом сборе один товарищеский матч или два: это зависит от количества футболистов, которые будут в нашем распоряжении.

Настроение ребят? Конечно, надо потратить какое-то время, чтобы «выйти из отпуска». День или два игроки будут возвращаться мыслями к тому, как хорошо было на пляже (улыбается). Однако с отдыха все футболисты приехали без лишнего веса – наверное, этому способствовало еще и то обстоятельство, что перерыв был небольшим. Сейчас перед тренерским штабом стоит задача качественно подготовить тех игроков, что у нас есть, и ждать возвращения остальных», – цитирует специалиста официальный сайт армейцев.