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Генеральный менеджер «Атланты»: Попробуем удержать Миллсэпа

Источник:  Atlanta Journal ConstitutionКомментарии

Генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Тревис Шленк  заявил, что клуб постарается удержать в составе форварда Пола Миллсэпа, который с 1 июля станет свободным агентом.

«Мы дадим Полу лучшие условия, какие только сумеем. Но он может получить предложение лучше от любого другого клуба. Мы хотим сохранить его у себя, он соответствует всем нашим требованиям. Он отличный парень, много работает над собой», - цитирует Шленка The Atlanta Journal-Constitution.

В прошедшем сезоне Миллсэп в среднем за 34 минуты на паркете набирал 18 очков и делал восемь подборов при трех результативных передачах.

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