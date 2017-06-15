Генеральный менеджер «Атланты»: Попробуем удержать Миллсэпа
Источник: Atlanta Journal ConstitutionКомментарии
Генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Тревис Шленк
заявил, что клуб постарается удержать в составе форварда Пола Миллсэпа, который
с 1 июля станет свободным агентом.
«Мы дадим Полу лучшие условия, какие только сумеем. Но он может получить предложение лучше от любого другого клуба. Мы хотим сохранить его у себя, он соответствует всем нашим требованиям. Он отличный парень, много работает над собой», - цитирует Шленка The Atlanta Journal-Constitution.
В прошедшем сезоне Миллсэп в среднем за 34 минуты на паркете набирал 18 очков и делал восемь подборов при трех результативных передачах.
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