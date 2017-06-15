Костя Цзю – о поединке Мэйвезера и Макгрегора: Тяжело обсуждать это событие

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе из России Костя Цзю высказался о поединке между американским боксером Флойдом Мэйвезером с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Я не верю до сих пор, что этот поединок состоится. Это шоу, или есть какие-то спортивные цели – что движет спортсменами, непонятно.

Мейвезер получит 100 миллионов, верю, – Макгрегору вряд ли Флойд позволит такие деньги получить. Тяжело обсуждать это событие – на моем веку такого поединка еще не было», – цитирует Цзю «Газета.ru».

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