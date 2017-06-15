Уайлдера арестовали за хранение марихуаны
Источник: BoxingsceneКомментарии
Американский
боксер, чемпион WBC в тяжелом весе, Деонтей Уайлдер был арестован в среду полицейскими
в городе Таскалуса за хранение марихуаны, информирует Boxingscene.
Правоохранители
остановили машину, за рулем которой находился Уайлдер, и обнаружили запах
марихуаны. В результате обыска в машине обнаружили некоторое количество этого
наркотика.
Позже Уайлдера освободили
под залог в тысячу долларов. Адвокат боксера сообщил: «Найденная в машине
марихуана не принадлежит Уайлдеру, а его автомобилем пользовался кто-то другой,
когда спортсмена не было в городе».
Уайлдер победил
во всех 38 боях (37 - нокаутом) на профессиональном ринге.
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