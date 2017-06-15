Уайлдера арестовали за хранение марихуаны

Американский боксер, чемпион WBC в тяжелом весе, Деонтей Уайлдер был арестован в среду полицейскими в городе Таскалуса за хранение марихуаны, информирует Boxingscene.

Правоохранители остановили машину, за рулем которой находился Уайлдер, и обнаружили запах марихуаны. В результате обыска в машине обнаружили некоторое количество этого наркотика.

Позже Уайлдера освободили под залог в тысячу долларов. Адвокат боксера сообщил: «Найденная в машине марихуана не принадлежит Уайлдеру, а его автомобилем пользовался кто-то другой, когда спортсмена не было в городе».

Уайлдер победил во всех 38 боях (37 - нокаутом) на профессиональном ринге.