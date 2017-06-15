Понкрашов подписал новый контракт с УНИКСом
Источник: БК УНИКСКомментарии
Разыгрывающий защитник Антон Понкрашов подписал
новый контракт с УНИКСом по схеме «2+1», сообщает официальный сайт казанского
клуба.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 31-летний россиянин
в среднем за игру набирал 8,3 очка, делал 4,0 передачи и 1,8 подбора.
«Счастлив остаться частью УНИКСа. Провел
прекрасные три сезона в клубе. Очень рад, что удалось договориться и мы
продолжим сотрудничество. Обещаю сделать максимум от себя зависящего, чтобы
УНИКС как минимум дошел до финала Единой лиги ВТБ. И привлечь зрителей на
трибуны, ведь мы играем ради них», - заявил Понкрашов.
Напомним, что в минувшем сезоне УНИКС в серии
первого раунда Единой лиги ВТБ проиграл краснодарскому «Локомотиву-Кубани» и не
смог отобраться в Евролигу.
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