Разыгрывающий защитник Антон Понкрашов подписал новый контракт с УНИКСом по схеме «2+1», сообщает официальный сайт казанского клуба.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 31-летний россиянин в среднем за игру набирал 8,3 очка, делал 4,0 передачи и 1,8 подбора.

«Счастлив остаться частью УНИКСа. Провел прекрасные три сезона в клубе. Очень рад, что удалось договориться и мы продолжим сотрудничество. Обещаю сделать максимум от себя зависящего, чтобы УНИКС как минимум дошел до финала Единой лиги ВТБ. И привлечь зрителей на трибуны, ведь мы играем ради них», - заявил Понкрашов.

Напомним, что в минувшем сезоне УНИКС в серии первого раунда Единой лиги ВТБ проиграл краснодарскому «Локомотиву-Кубани» и не смог отобраться в Евролигу.