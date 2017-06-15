Игорь Акинфеев: Нужно думать о своем поведении в публичном пространстве, что, к сожалению, понимают не все

Капитан сборной России Игорь Акинфеев высказался об отношении к национальной команде, отметив акцент общества на поведении игроков за пределами поля.

«Да, сейчас ситуация развернута не в нашу пользу. Но это означает только одно – в какой-то последний отрезок времени команда не сделала ту работу, которая от нее требовалась. И мы потеряли определенное количество людей, в нас веривших. Все понимают, что их надо возвращать – может быть, именно поэтому после неудачных отрезков сборная собирается и играет сильнее. Но по большому счету, конечно же, хочется, чтобы в нас верили всегда. Чтобы стадионы были полными, а болельщики с футболистами – едиными. Это куда важнее локального успеха.

Значение имеет все, тем более – сейчас, когда с развитием Интернета, каждый твой шаг становится достоянием гласности. Нужно думать о своем поведении в публичном пространстве, что, к сожалению, понимают не все. Не буду называть конкретных имён, потому что проблема, на самом деле, носит общий характер. Особенно в условиях того, что в нашем обществе есть много желающих подзаработать популярности, подловив какую-нибудь неоднозначную ситуацию.

Я скажу больше: многим даже не нужна такая ситуация – они сами что-то придумывают и тащат в сеть. Мне кажется, что соотношение реального и виртуального там – где-то 10 к 90. И никто при этом не задумывается, как может навредить та или иная информация, как она может раздавить того или иного игрока. Мое личное мнение таково: все, что мы делаем на поле, подлежит нелицеприятному и жесткому обсуждению. И именно там мы должны зарабатывать уважение или неуважение к себе. А то, что происходит за пределами стадиона, никого касаться не должно. Но до этого, увы, очень далеко.

Это не призыв – я не настолько наивен, чтобы верить: стоит мне что-то сказать и все сразу изменится. Но тот, кто действительно хочет успехов сборной России, должен понимать: их можно добиться, только объединив усилия всех заинтересованных лиц. При изначальном настрое на негатив чего-то путного не получится никогда. Ни в коем случае не призываю закрывать глаза на какие-то объективные неудачи, но даже в такие дни любая команда нуждается в поддержке, а не в поиске дополнительных, неспортивных, поводов потоптаться по ней», – заявил игрок московского ЦСКА в интервью официальному сайту РФС.