Экс-защитник «Зенита-2» и «Лейрии» проходит просмотр в «Динамо СПб»
По информации «Советского
спорта в Санкт-Петербурге», российский защитник Кирилл Костин может продолжить
карьеру в «Динамо СПб».
23-летний находится на просмотре в петербургском клубе.
Напомним, в сезоне-2016/17 на счету Костина 15 матчей в ФНЛ
в составе «Зенита-2», а также 5 игр и 1 гол за молодежную команду сине-бело-голубых.
«Динамо СПб» в следующем сезоне сыграет в ФНЛ.
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