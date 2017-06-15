Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Иран0 : 3США
Волейбол  Польша0 : 3Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Экс-защитник «Зенита-2» и «Лейрии» проходит просмотр в «Динамо СПб»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», российский защитник Кирилл Костин может продолжить карьеру в «Динамо СПб».

23-летний находится на просмотре в петербургском клубе.

Напомним, в сезоне-2016/17 на счету Костина 15 матчей в ФНЛ в составе «Зенита-2», а также 5 игр и 1 гол за молодежную команду сине-бело-голубых. «Динамо СПб» в следующем сезоне сыграет в ФНЛ. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Перейдет ли Дриусси в российский клуб? Таблица трансферов РФПЛПерейдет ли Дриусси в российский клуб? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» претендует на нападающего «Сампдории»Санкт-петербургский «Зенит» интересуется колумбийским нападающим итальянской «Сампдории» Луисом Муриэлем, сообщает SampNews24.Мората заработает в «Манчестер Юнайтед» 48 млн евроКак сообщает Sky Italia, форвард сборной Испании Альваро Мората согласовал с «Манчестер Юнайтед» условия личного контракта.«Реал» лидирует в борьбе за ДоннаруммуКак сообщает Sky Sport Italia, голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма близок к переходу в другой клуб.«Хотел закончить карьеру в «Зените», но...» Трогательное прощание Данни (видео)«Хотел закончить карьеру в «Зените», но...» Трогательное прощание Данни (видео)В Петербурге очень красиво попрощались с Мигелем Данни.Где трансферы, «Спартак»? Разбираемся, кого нужно купить чемпионамГде трансферы, «Спартак»? Разбираемся, кого нужно купить чемпионамОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает, какие позиции необходимо укрепить действующему чемпиону.«Зенит» поборется за полузащитника «Ливерпуля»«Зенит» поборется за полузащитника «Ливерпуля»По информации авторитетного издания The Telegraph, полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович может перебраться в чемпионат России.«Милан» сообщил об отказе Доннаруммы продлевать контрактКак сообщает официальный сайт «Милана», клубу не удалось договориться с голкипером сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой о новом соглашении.Агент Дриусси: Ничего не слышал об интересе «Локомотива» и «Зенита»Футбольный агент Ролим Кармо заявил, что ничего не слышал об интересе российских клубов к своему клиенту – нападающему «Ривер Плейта» Себастьяну Дриусси.Сергей Фурсенко: Переговоры по переходу Денисова в «Зенит» не ведутсяПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал слухи о переходе полузащитника Игоря Денисова в петербургский клуб.«Ростов» просматривает нового вратаряФутбольный клуб «Ростов» взял на просмотр вратаря Олега Баклова, сообщает официальный твиттер команды.«Арсенал» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за полузащитника «Реала»Как сообщает Diario Gol, полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич может перебраться в чемпионат Англии.«Ювентус» готов заплатить за Н’Зонзи 40 миллионов в рассрочкуПолузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи договорился о переходе в «Ювентус», сообщает Goal.com.«Галатасарай» ведет переговоры с «Сассуоло» по АчербиИнтерес к защитнику «Сассуоло» Франческо Ачерби проявляет «Галатасарай». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Галатасарай» хочет арендовать Зинченко у «Манчестер Сити»Украинский полузащитник Александр Зинченко, принадлежащий «Манчестер Сити», может стать игроком «Галатасарая». Об этом сообщают турецкие СМИ.Брозович отказался переходить в «Зенит»Полузащитник «Интера» Марсело Брозович отклонил предложение о переходе в «Зенит».Малийский полузащитник Соу может перейти в «Динамо»Малийский полузащитник Самба Соу может стать игроком московского «Динамо». Об этом сообщает французское издание L’Equipe.Лукас Моура может перейти в «Интер» в обмен на ПеришичаПолузащитник «ПСЖ» Лукас Моура может стать игроком «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.Карл-Хайнц Румменигге: Не могу гарантировать, что этим летом «Бавария» возьмет новых игроковПредседатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что не может гарантировать приобретение мюнхенским клубом новых игроков в летнее трансферное окно.«Милан» хочет взять Белотти в аренду с обязательством выкупа«Милан» начал переговоры с «Торино» о переходе форварда Андреа Белотти, сообщает Toro.it.
Футбол
Мората заработает в «Манчестер Юнайтед» 48 млн евро
Футбол
«Реал» лидирует в борьбе за Доннарумму
Футбол
Игорь Акинфеев: Нужно думать о своем поведении в публичном пространстве, что, к сожалению, понимают не все
Хоккей
Андрей Коваленко: Поборемся за интересы ребят из «Динамо»
все новости
Динамо СПб
Динамо СПбкалендарьстатистика
Кирилл Костин
Кирилл Костинвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы