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«Реал» лидирует в борьбе за Доннарумму

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Sky Sport Italia, голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма близок к смене клубной прописки.

Согласно источнику, лидером в борьбе за игрока является мадридский «Реал», который выигрывает конкуренцию за 18-летнего футболиста у «ПСЖ».

Отмечается, что «сливочные» предлагают итальянцу остаться в команде на следующий сезон и собираются принять его следующим летом.

Ранее стало известно, что игрок «Милана» отказался продлевать контракт с «россонери». По информации СМИ, голкипер требует от клуба контракт с зарплатой в 4,5 млн евро. «Милан» готов платить 4 млн.

Добавим, что контракт с Доннаруммы истекает летом 2018 года. Если голкипер отработает его до конца, то достанется «Реалу» абсолютно бесплатно.

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