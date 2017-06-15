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Гаранин возглавил молодежный состав тульского «Арсенала»

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Главным тренером молодежного состава «Арсенала» стал 46-летний Вадим Гаранин, сообщает официальный сайт тульского клуба.

Вадим Гаранин известен по работе с молодежным составом академии московского «Динамо» имени Льва Яшина. Гаранин родился в Москве 29 ноября 1970 года. В 1995 году окончил Российскую государственную академию физической культуры (РГАФК).

Вадим Гаранин имеет тренерскую лицензию категорий «С», «В» и «А».

В минувшем сезоне молодежный состав «Арсенала» занял девятое место в молодежном первенстве России. Командой руководил Василий Рожнов.

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