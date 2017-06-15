«Зенит» претендует на нападающего «Сампдории»

Санкт-петербургский «Зенит» интересуется колумбийским нападающим итальянской «Сампдории» Луисом Муриэлем, сообщает SampNews24.



По данным итальянского портала, клубы уже провели первые переговоры. При этом «Зенит» готов заплатить полную сумму отступных за нападающему – 28 миллионов евро.



В минувшем сезоне серии А 26-летний колумбиец отыграл 33 матча, забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.



Авторитетный портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость Муриэля в 17 миллионов евро.

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