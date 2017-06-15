«Зенит» претендует на нападающего «Сампдории»
Источник: Sampnews24Комментарии
Санкт-петербургский «Зенит» интересуется колумбийским нападающим
итальянской «Сампдории» Луисом Муриэлем, сообщает SampNews24.
По данным итальянского портала, клубы уже провели
первые переговоры. При этом «Зенит» готов заплатить полную сумму отступных за
нападающему – 28 миллионов евро.
В минувшем сезоне серии А 26-летний колумбиец отыграл 33 матча,
забил 13 мячей и отдал
девять голевых передач.
Авторитетный портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость Муриэля в 17 миллионов евро.
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