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«Зенит» претендует на нападающего «Сампдории»

Источник:  Sampnews24Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» интересуется колумбийским нападающим итальянской «Сампдории» Луисом Муриэлем, сообщает SampNews24.

По данным итальянского портала, клубы уже провели первые переговоры. При этом «Зенит» готов заплатить полную сумму отступных за нападающему – 28 миллионов евро.

В минувшем сезоне серии А 26-летний колумбиец отыграл 33 матча, забил 13 мячей и отдал девять голевых передач.

Авторитетный портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость Муриэля в 17 миллионов евро.

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