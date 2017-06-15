Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Иран0 : 3США
Волейбол  Польша0 : 3Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сидорова – вторая на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпионка Европы 2015 года россиянка Анжелика Сидорова стала второй в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.

В четверг Сидорова преодолела планку на высоте 4 метра 75 сантиметров, что является ее лучшим результатом в сезоне. Победу в секторе одержала чемпионка мира кубинка Ярислей Сильва, которая с первой попытки преодолела высоту 4 метра 81 сантиметр.

Третьей стала немка Лиза Рыжих, прыгнувшая на 4 метра 65 сантиметров.

На турнире в Осло Сидорова, которая также побеждала на чемпионате Европы 2014 года и выигрывала серебро мирового первенства в помещении 2014 года, выступала под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Клишина заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в ОслоРоссийская легкоатлетка Дарья Клишина заняла второе место в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в норвежском Осло.Ласицкене выиграла этап Мирового вызова в ТуркуРоссийская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина) первенствовала в прыжках в высоту на этапе Мирового вызова, который проходит в финском Турку.IAAF считает неуместным ношение российскими спортсменами формы цветов флага РФМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) считает, что ношение российскими спортсменами формы цветов флага России является неуместным. Об этом сообщили в пресс-службе IAAF.Ласицкене первенствовала на этапе Бриллиантовой лиги в РимеЧемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.Шубенков стал третьим на этапе Бриллиантовой лиги в РимеЧемпион мира россиянин Сергей Шубенков занял третье место в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.Ласицкене 13 июня выступит на этапе серии Мирового вызова в ТуркуЧемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) 13 июня выступит на этапе серии Мирового вызова Paavo Nurmi Games в финском Турку.Сергей Шубенков: Полтора часа просидел на допинг-контролеЧемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков просидел полтора часа на допинг-контроле после выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае, которое стало для него первым международным стартом после получения допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в СтокгольмеЧемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила приглашение выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщила агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Ольга Назарова.Легкоатлеты РФ не могут быть заявлены как нейтральная командаГлава по коммуникациям Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Джеймс Муллиган заявил, что российские легкоатлеты не получат право выступить на командном чемпионате Европы во французском Лилле.Джеймс Муллиган: Российские легкоатлеты не имеют права выступать в командном чемпионате ЕвропыРоссийские спортмены не получат право выступить на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет во французском Лилле.Ходок Емельянов исключен из числа кандидатов в сборную России на 2017 годКак сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВФЛА, мордовский ходок Станислав Емельянов, в начале апреля дисквалифицированный CAS на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил, исключен из числа кандидатов в сборную России.Павел Колобков: Все наши «чистые» спортсмены должны принимать участие в международных соревнованияхМинистр спорта РФ Павел Колобков считает, что решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о допуске российских легкоатлетов до международных соревнований только под нейтральным флагом не должно быть окончательным.Ходок Широбоков может принять участие на Кубке Европы в ЧехииДвукратный чемпион России в спортивной ходьбе на 20 км Сергей Широбоков может принять участие в Кубке Европы по ходьбе, который пройдет в мае в Чехии, сообщила ТАСС представитель оргкомитета соревнований Марта Фейкова.Сергей Шубенков: Мне на лоб можно наклеить хоть пять нейтральных флагов, но я буду выступать за РоссиюЧемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал тот факт, что будет выступать на международных стартах под нейтральным флагом.Шубенков не имеет возможности выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в ШанхаеДиректор «Бриллиантовой лиги» Эллен ван Ланген сообщил, что действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пока не имеет возможности выступить на этапе в Шанхае.Кучина примет участие на этапе Бриллиантовой лиги в ЮджинеПресс-служба Бриллиантовой лиги подтвердила участие чемпионки мира в прыжках в высоту россиянки Марии Кучиной на этапе турнира в американском Юджине.Сергей Шубенков: Не должны чистые спортсмены сидеть в отстранении, когда соревнуются те, кто принимал допингРоссийский бегун, чемпион мира — 2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сказал, что ему не нравится ситуация с борьбой против допинга в легкой атлетике.Шубенков, Кучина и еще пять легкоатлетов допущены до международных стартовСемь легкоатлетов сборной России были допущены до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов, сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).Сергей Шубенков: Еще не получил ответа от IAAF по поводу участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсменаЧемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков сообщил, что до сих пор не получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ответа по его допуску к участию в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена.Валентин Балахничев: Худший для нас вариант – дисквалификация ОКР и отстранение от Игр в ПхенчханеБывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев рассказал о последствиях допингового скандала.
Футбол
Мората заработает в «Манчестер Юнайтед» 48 млн евро
Футбол
«Реал» лидирует в борьбе за Доннарумму
Футбол
Игорь Акинфеев: Нужно думать о своем поведении в публичном пространстве, что, к сожалению, понимают не все
Хоккей
Андрей Коваленко: Поборемся за интересы ребят из «Динамо»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика