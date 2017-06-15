Сидорова – вторая на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Чемпионка
Европы 2015 года россиянка Анжелика Сидорова стала второй в прыжках с шестом
на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.
В четверг
Сидорова преодолела планку на высоте 4 метра 75 сантиметров, что является ее
лучшим результатом в сезоне.
Победу в секторе одержала чемпионка мира кубинка
Ярислей Сильва, которая с первой попытки преодолела высоту 4 метра 81
сантиметр.
Третьей стала
немка Лиза Рыжих, прыгнувшая на 4 метра 65 сантиметров.
На турнире в Осло Сидорова, которая также побеждала на чемпионате Европы 2014 года и выигрывала серебро мирового первенства в помещении 2014 года, выступала под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.
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