Сидорова – вторая на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Чемпионка Европы 2015 года россиянка Анжелика Сидорова стала второй в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.



В четверг Сидорова преодолела планку на высоте 4 метра 75 сантиметров, что является ее лучшим результатом в сезоне. Победу в секторе одержала чемпионка мира кубинка Ярислей Сильва, которая с первой попытки преодолела высоту 4 метра 81 сантиметр.



Третьей стала немка Лиза Рыжих, прыгнувшая на 4 метра 65 сантиметров.



На турнире в Осло Сидорова, которая также побеждала на чемпионате Европы 2014 года и выигрывала серебро мирового первенства в помещении 2014 года, выступала под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.