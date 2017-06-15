«Лион» купил у «Бенфики» защитника Марсала

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Перейдет ли Дриусси в российский клуб? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Защитник сборной Бразилии перешел в «Вольфсбург» Как сообщает пресс-служба «Вольфсбурга», состав немецкого клуба пополнил защитник Виллиам, который ранее выступал за бразильский «Интернасьонал».

Сегодня, 15 июня, голкипер молодежной сборной Англии Джордан Ли Пикфорд стал игроком «Эвертона». Об этом сообщает пресс-служба «ирисок».

«Эвертон» купил вратаря сборной Англии за 34 млн евро (фото) Сегодня, 15 июня, голкипер молодежной сборной Англии Джордан Ли Пикфорд стал игроком «Эвертона». Об этом сообщает пресс-служба «ирисок».

Адьям Кузяев, отец и представитель новичка «Зенита», рассказал о деталях возвращения сына в Петербург и участии Манчини в переходе.

«Был интерес из Ла лиги и двух московских клубов». Как Кузяев перешел в «Зенит»

«Был интерес из Ла лиги и двух московских клубов». Как Кузяев перешел в «Зенит» Адьям Кузяев, отец и представитель новичка «Зенита», рассказал о деталях возвращения сына в Петербург и участии Манчини в переходе.

«Шахтер» продлил контракт с Танковским и отдал Кулача в аренду в «Ворсклу»

«Шахтер» продлил контракт с Танковским и отдал Кулача в аренду в «Ворсклу» Донецкий «Шахтер» продлил контракт с полузащитником Вячеславом Танковским. Об в своем Instagram сообщил агент игрока Вадим Шаблий.

«Лион» и лондонский «Арсенал» могут произвести обмен нападающих. Об этом сообщают французские СМИ.

Жиру может быть обменян в «Лион» на Ляказетта

Жиру может быть обменян в «Лион» на Ляказетта «Лион» и лондонский «Арсенал» могут произвести обмен нападающих. Об этом сообщают французские СМИ.