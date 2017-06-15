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«Лион» купил у «Бенфики» защитника Марсала

Источник:  ФК «Лион»Комментарии

Французский «Лион» купил у португальской «Бенфики» бразильского защитника Фернандо Марсала, сообщает официальный сайт клуба лиги 1.

Стоимость трансфера составила 4,5 миллиона евро. Продолжительность контракта Марсала с «Лионом» – четыре года.

В минувшем сезоне 28-летний бразильский защитник выступал на правах аренды за французский «Генгам», в составе которого провел 35 матчей.

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