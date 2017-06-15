«Лион» купил у «Бенфики» защитника Марсала
Источник: ФК «Лион»Комментарии
Французский «Лион» купил у португальской «Бенфики» бразильского
защитника Фернандо Марсала, сообщает официальный сайт клуба лиги 1.
Стоимость трансфера составила 4,5 миллиона евро.
Продолжительность контракта Марсала с «Лионом» – четыре года.
В минувшем сезоне 28-летний бразильский защитник выступал на правах аренды за французский «Генгам», в составе которого провел 35 матчей.
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