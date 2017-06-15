Джейкоб Пуллен: Иванович не контролировал «Химки», никто кроме Шведа не получал удовольствия

Разыгрывающий «Химок» Джейкоб Пуллен считает наставника подмосковного клуба Душко Ивановича худшим тренером, с которым ему приходилось работать, поскольку специалист не контролировал команду на протяжении сезона.



«Душко Иванович - худший тренер, с которым мне приходилось работать. На протяжении всего сезона Иванович никак не контролировал команду, все, что он делал - так это позволял Алексею Шведу делать все, что он хочет, давал ему бросать по 30 раз за матч. Ни один другой человек в команде не получал удовольствия от игры в этом сезоне», - приводит «Р-Спорт» слова Пуллена.



Пуллен в сентябре прошлого года подписал контракт на месяц с «Химками», после чего продлил соглашение до конца сезона. Защитник был отстранен от работы с командой перед началом полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом», и затем ни разу не попадал в заявку. «Химки» дошли до финала, где уступили ЦСКА со счетом 0-3 в серии, но вышли в Евролигу.



В сезоне-2016/17 Пуллен принял участие в 23 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 8,9 очка и делая по 1,6 передачи за игру.