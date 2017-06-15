Джейкоб Пуллен: Иванович не контролировал «Химки», никто кроме Шведа не получал удовольствия
Разыгрывающий «Химок» Джейкоб
Пуллен считает
наставника подмосковного клуба Душко Ивановича
худшим тренером, с которым ему приходилось работать, поскольку специалист не
контролировал команду на протяжении сезона.
«Душко Иванович -
худший тренер, с которым мне приходилось работать. На протяжении всего сезона
Иванович никак не контролировал команду, все, что он делал - так это позволял Алексею Шведу
делать все, что он хочет, давал ему бросать по 30 раз за матч. Ни один другой
человек в команде не получал удовольствия от игры в этом сезоне», - приводит «Р-Спорт» слова Пуллена.
Пуллен в
сентябре прошлого года подписал контракт на месяц с «Химками», после чего
продлил соглашение до конца сезона. Защитник был отстранен от
работы с командой перед началом полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом», и затем ни разу не попадал в заявку. «Химки» дошли до
финала, где уступили ЦСКА со счетом 0-3 в серии, но вышли в Евролигу.
В сезоне-2016/17 Пуллен принял участие в 23 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 8,9 очка и делая по 1,6 передачи за игру.
Матч
Состав
Химки: Швед (17), Роуленд (13), Соколов (13)
ЦСКА: Де Коло (20), Хиггинс (18), Джексон (14)
Место и дата
13 июня 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция