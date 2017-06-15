Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Иран0 : 3США
Волейбол  Польша0 : 3Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Роман Зобнин: Официальные матчи буду проводить только в следующем году

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о своем состоянии, отметив, что появится на поле только в следующем году.

Напомним, хавбек столичного клуба приступил к восстановлению от травмы колена, полученной в контрольном матче национальной команды против сборной Венгрии (3:0).

«У меня полный разрыв крестообразных связок, частично – мениск. Есть диск с записью операции. Потом посмотрю. Врач говорит, что такую травму можно и за 3 месяца при огромном желании залечить. Но это тяжело. Тренировки начну, скорее всего, в этом году, но официальные матчи буду проводить только в 2018-м.

Сегодня утром занимался 3 часа, а после обеда примерно 2 с половиной. Ходить тяжело. Ногу сам сгибать не могу, помогает специальный тренажер.

Каррера написал смс через переводчика. Но общаться с ним по телефону напрямую не могу. Разные языки. В Италии буду до 10 июля, здесь прохожу восстановление. Обязательно буду на игре «Спартак» – «Локомотив» за Суперкубок России», – приводит слова полузащитника официальный сайт «Фратрии» со ссылкой на прямой эфир игрока в Instagram.

Читайте также:

Денис Черышев: Отпуска у меня не будет, работаю по шесть часов в день

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Перейдет ли Дриусси в российский клуб? Таблица трансферов РФПЛПерейдет ли Дриусси в российский клуб? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Сокровища нации. Как сборную России берегут перед стартом Кубка конфедерацииСокровища нации. Как сборную России берегут перед стартом Кубка конфедерацииСборная России прилетела в Петербург специальным рейсом, доехала до отеля реактивным автобусом и зашла через секретный вход.Игорь Акинфеев: Нужно думать о своем поведении в публичном пространстве, что, к сожалению, понимают не всеКапитан сборной России Игорь Акинфеев высказался об отношении к национальной команде, отметив акцент общества на поведении игроков за пределами поля.Турнир, который нужно выиграть. Россияне продолжают подготовку к КК-2017Турнир, который нужно выиграть. Россияне продолжают подготовку к КК-2017В четверг сборная России провела заключительную тренировку в Москве и отправилась в Санкт-Петербург.Где трансферы, «Спартак»? Разбираемся, кого нужно купить чемпионамГде трансферы, «Спартак»? Разбираемся, кого нужно купить чемпионамОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассказывает, какие позиции необходимо укрепить действующему чемпиону.Федор Кудряшов: Если мы будем на 200 процентов выкладываться в каждой игре, то результат придетЗащитник сборной России Федор Кудряшов дал комментарий перед стартом Кубка конфедераций. Напомним, первый матч команда Станислава Черчесова проведет 17 июня со сборной Новой Зеландии в Санкт-Петербурге.Сборная России заселилась в отель на Невском проспектеФутболисты, тренерский штаб и персонал сборной России разместились в официальном отеле Кубка конфедераций.Матч открытия Кубка конфедераций обслужит бригада арбитров из КолумбииНа матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии назначена колумбийская бригада арбитров.Агент Дриусси: Ничего не слышал об интересе «Локомотива» и «Зенита»Футбольный агент Ролим Кармо заявил, что ничего не слышал об интересе российских клубов к своему клиенту – нападающему «Ривер Плейта» Себастьяну Дриусси.Сборная России прилетела в ПетербургСамолет со сборной России, которая 17 июня проведет матч-открытие Кубка конфедераций, приземлился в «Пулково».Дубль «Спартака» прошел медосмотрВ четверг в Лужниках состоялся плановый медосмотр первой группы игроков молодежной команды «Спартака», которая накануне вышла из отпуска.Владимир Путин: Последние результаты сборной России показали, что потенциал естьПрезидент России Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал, чего ждет от выступления сборной России на чемпионате мира 2018 года.Владимир Путин: Если клубы будут и дальше развивать систему подготовки, у нас точно появится радующая результатами сборнаяПрезидент России Владимир Путин во время «Прямой линии» высказался о результатах сборной России по футболу.Федор Смолов: Нелепо говорить о победе сборной России на Кубке конфедерацийНападающий сборной России Федор Смолов поделился мнением о Станиславе Черчесове и шансах сборной России на Кубке конфедераций.Александр Кержаков: Сборная России не считается фаворитом Кубка конфедерацийНападающий «Зенита», посол чемпионата мира по футболу Александр Кержаков поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке конфедераций-2017.Сергей Песьяков: «Ростов» был для меня приоритетом, поэтому и перешел в этот клубГолкипер Сергей Песьяков рассказал о своем переходе из «Спартака» в «Ростов».Когда будут делать четвертую замену и смотреть повторы? Все о новинках КК-2017Когда будут делать четвертую замену и смотреть повторы? Все о новинках КК-2017Кубок конфедераций объявлен масштабным тестом новых технологий: их внедрять здесь, чтобы затем использовать и на ЧМ-2018.Полузащитник Новой Зеландии Рохас: Кроме Смолова, я бы выделил в сборной России защитника ДжикиюПолузащитник сборной Новой Зеландии Марко Рохас поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций против России.Полузащитник Новой Зеландии Макглинчи: За Смоловым нужно следить особенноПолузащитник сборной Новой Зеландии Майкл Макглинчи поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций против России.Полузащитник Новой Зеландии Рохас: Хороший результат в матче против России – очкиПолузащитник сборной Новой Зеландии Марко Рохас поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций против России.
Футбол
Мората заработает в «Манчестер Юнайтед» 48 млн евро
Футбол
«Реал» лидирует в борьбе за Доннарумму
Футбол
Игорь Акинфеев: Нужно думать о своем поведении в публичном пространстве, что, к сожалению, понимают не все
Хоккей
Андрей Коваленко: Поборемся за интересы ребят из «Динамо»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Роман Зобнин
Роман Зобнинвсе новости