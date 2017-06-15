Защитник сборной Бразилии перешел в «Вольфсбург»
Источник: ФК «Вольфсбург»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «Вольфсбурга», состав немецкого клуба пополнил защитник Виллиам, который ранее выступал за бразильский «Интернасьонал».
Отмечается, что контракт 22-летнего игрока с «волками» рассчитан до 2022 года. При этом финансовые условия трансфера не разглашаются.
Die Wölfe verpflichten #William von @SCInternacional. Der Rechtsverteidiger unterschreibt bis 2022. Willkommen! ➡️ https://t.co/zG5SzcoPAl pic.twitter.com/VKKkMEDt27— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 15 июня 2017 г.
Напомним, бразилец провел за «Интернасьонал» 60 матчей. В составе олимпийской сборной защитник выиграл турнир в Рио летом 2016 года.
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