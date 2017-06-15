Защитник сборной Бразилии перешел в «Вольфсбург»

Как сообщает пресс-служба «Вольфсбурга», состав немецкого клуба пополнил защитник Виллиам, который ранее выступал за бразильский «Интернасьонал».

Отмечается, что контракт 22-летнего игрока с «волками» рассчитан до 2022 года. При этом финансовые условия трансфера не разглашаются.

Напомним, бразилец провел за «Интернасьонал» 60 матчей. В составе олимпийской сборной защитник выиграл турнир в Рио летом 2016 года.