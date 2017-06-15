Сборная России в гостях обыграла поляков в Мировой лиге

Волейболисты сборной России в матче Мировой лиги переиграли команду Польши.



Встреча, прошедшая в четверг в польском Катовице, завершилась в трех партиях в пользу россиян – 3:0 (25:22, 25:17, 25:21). Встреча продолжалась более полутора часов.



Таким образом, россияне одержали третью победу на турнире, имея в пассиве по-прежнему четыре поражения. У поляков теперь также четыре поражения.



В следующих матчах турнира поляке 17 июня сыграют с иранцами, а россияне в этот день встретятся с командой США.