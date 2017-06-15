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24 июня в Кишиневе пройдет матчевая встреча между командами России и Молдавии

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На презентации движения INDUSTRIALS, состоявшейся в апреле в Москве, были анонсированы несколько турниров в 2017 году, в том числе международный, который вызвал наибольший интерес у любителей смешанных единоборств. 

24 июня в Кишиневе пройдет матчевая встреча между командами России, в которую войдут бойцы INDUSTRIALS, и Молдавии (Eagles). 

В свое время подобные турниры были популярны в боксе, а классическое противостояние между школами СССР и Кубы до сих пор вспоминают с упоением. Благодаря постоянному сотрудничеству и регулярному обмену опытом эти страны были лидерами на мировом ринге, а вот в MMA подобная практика — в новинку. 

INDUSTRIALS совместно с Fighting Championship Eagles открывают эту дверь мира единоборств и с гордостью представляют 6 поединков, которые привлекут внимание болельщиков далеко за пределами стран-участниц. 

В главных событиях вечера молодые и перспективные Дмитрий Арышев и Кирилл Тропинин, известные по выступлениям в FIGHT NIGHTS, сойдутся с чемпионами и обладателями титулов Eagles Василием Ботнару и Михаилом Сырбу. В общей сложности эти бойцы провели 37 поединков на профессиональной арене, и лишь дважды (!) дело доходило до судейского решения, что гарантирует бескомпромиссность в очных боях и задаст тон всей матчевой встрече. 

Дружеская афиша мероприятия, в рамках которого будет положено начало крепкому сотрудничеству между индустриями единоборств двух стран, а также привлечет и объединит болельщиков России и Молдавии, не помешает бойцам показать все, на что они способны. Ведь для них это не только идеальная возможность заявить о себе еще громче на международном уровне, а шанс отстоять честь своей Родины и устроить настоящую рубку с соперником, показав стойкость духа и характера, мастерство и тактическую выучку — все то, что так ценится любителями MMA по всему миру! 

Файткард: 

1) Богдан Жмак — Артур Гоиа (71 кг) 
2) Всеволод Цирке — Андрей Барбароса (72 кг) 
3) Дмитрий Березин — Георгий Чиобану ( 72 кг) 
4) Иван Еременко — Богдан Барбу (63,5 кг) 
5) Кирилл Тропинин — Михаил Сырбу (63 кг) 
6) Дмитрий Арышев — Василий Ботнару (80 кг) 

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