Клишина заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская легкоатлетка Дарья Клишина заняла
второе место в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в норвежском
Осло.
В четверг Клишина в столице Норвегии показала
результат 6,75 метра. Победительницей соревнований стала американка Тианна
Бартолетта (6,79), третье место заняла немка Клаудия Рат (6,63).
На турнире в Осло Клишина выступала под
нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой
атлетики.
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