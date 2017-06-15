Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Волейбол  Иран0 : 3США
Волейбол  Польша0 : 3Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Клишина заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская легкоатлетка Дарья Клишина заняла второе место в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в норвежском Осло.

В четверг Клишина в столице Норвегии показала результат 6,75 метра. Победительницей соревнований стала американка Тианна Бартолетта (6,79), третье место заняла немка Клаудия Рат (6,63).

На турнире в Осло Клишина выступала под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сидорова – вторая на этапе Бриллиантовой лиги в ОслоЧемпионка Европы 2015 года россиянка Анжелика Сидорова стала второй в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Осло.Ласицкене выиграла этап Мирового вызова в ТуркуРоссийская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина) первенствовала в прыжках в высоту на этапе Мирового вызова, который проходит в финском Турку.Агент Клишиной: Дарья будет прыгать на этапе Бриллиантовой лиги в Осло и в ЛозаннеАгент российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной Алексей Николаев рассказал, что спортсменка примет участие в соревнованиях на этапе Бриллиантовой лиги, который пройдет в швейцарской Лозанне.Дарья Клишина: Неприятно, когда на соревнованиях не объявляют твою странуДвукратная чемпионка Европы в помещении Дарья Клишина рассказала о том, как отреагировала на новость о допуске к международным соревнованиям других российских легкоатлетов.IAAF считает неуместным ношение российскими спортсменами формы цветов флага РФМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) считает, что ношение российскими спортсменами формы цветов флага России является неуместным. Об этом сообщили в пресс-службе IAAF.Ласицкене первенствовала на этапе Бриллиантовой лиги в РимеЧемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.Шубенков стал третьим на этапе Бриллиантовой лиги в РимеЧемпион мира россиянин Сергей Шубенков занял третье место в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.Дарья Клишина: Если говорить о цифрах, то результатом, конечно, недовольнаРоссийская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала свое выступление на турнире Golden Roof Challenge в Инсбруке, на котором она заняла первое место с результатом 6,48 метра.Клишина выиграла турнир в АвстрииРоссийская прыгунья в длину Дарья Клишина одержала победу на турнире Golden Roof Challenge в Инсбруке.Виталий Мутко: Клишина должна прыгать за семь метровВице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал четвертое место российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной на этапе Бриллиантовой лиги.Дарья Клишина: На чемпионате мира в Лондоне надо прыгать за семь метровРоссийская прыгунья в длину Дарья Клишина прокомментировала свое выступление на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.Юрий Борзаковский: К чемпионату мира Клишина будет прыгать гораздо дальшеГлавный тренер сборной России Юрий Борзаковский прокомментировал четвертое место российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.Лорен Сигрейв: Клишина может прыгнуть в этом сезоне за семь метровТренер Лорен Сигрейв российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной оценил шансы спортсменки на успешное выступление в новом сезоне.Ласицкене 13 июня выступит на этапе серии Мирового вызова в ТуркуЧемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) 13 июня выступит на этапе серии Мирового вызова Paavo Nurmi Games в финском Турку.Сергей Шубенков: Полтора часа просидел на допинг-контролеЧемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков просидел полтора часа на допинг-контроле после выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае, которое стало для него первым международным стартом после получения допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в СтокгольмеЧемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила приглашение выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщила агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Ольга Назарова.Легкоатлеты РФ не могут быть заявлены как нейтральная командаГлава по коммуникациям Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Джеймс Муллиган заявил, что российские легкоатлеты не получат право выступить на командном чемпионате Европы во французском Лилле.Джеймс Муллиган: Российские легкоатлеты не имеют права выступать в командном чемпионате ЕвропыРоссийские спортмены не получат право выступить на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет во французском Лилле.Ходок Емельянов исключен из числа кандидатов в сборную России на 2017 годКак сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВФЛА, мордовский ходок Станислав Емельянов, в начале апреля дисквалифицированный CAS на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил, исключен из числа кандидатов в сборную России.Клишина выступит 2 июня на международном турнире в ИнсбрукеРоссийская прыгунья в длину Дарья Клишина 2 июня примет участие в соревнованиях прыгунов, которые пройдут на одной из площадей австрийского Инсбрука.
Футбол
Мората заработает в «Манчестер Юнайтед» 48 млн евро
Футбол
«Реал» лидирует в борьбе за Доннарумму
Футбол
Игорь Акинфеев: Нужно думать о своем поведении в публичном пространстве, что, к сожалению, понимают не все
Хоккей
Андрей Коваленко: Поборемся за интересы ребят из «Динамо»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Дарья Клишина
Дарья Клишинавсе новости