Дмитрий Волков: Свист поляков? Мне все равно!

Доигровщик сборной России Дмитрий Волков рассказал «Советскому спорту» о победе над командой Польши на этапе Мировой лиги в Катовицах.

- То, что поляки так много ошибались сегодня – это их проблемы. Мы готовились, сыграли неплохо, чистенько по сравнению с другими играми. Выполнили весь план и то, что нарабатывали на тренировках. Я считаю, что мы выглядели достойно сегодня.

- Вы очень эмоционально праздновали набранные очки. Не боялись обструкции от польских болельщиков?

- Да нет, что мне их свист? Мне все равно! – сказал Волков.

Напомним, что сборная России обыграла команду Польши со счетом 3:0 (25:22, 25:17, 25:21). Дмитрий Волков набрал 13 очков и стал вторым по результативности игроком российской команды после Максима Жигалова, на счету которого 16 результативных атак.