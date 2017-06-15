Хавбек «Аякса» станет игроком «Эвертона»
Источник: BBCКомментарии
Полузащитник «Аякса» Дави Классен продолжит карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает BBC.
Согласно источнику, следующим клубом игрока сборной Голландии станет «Эвертон», которым руководит его соотечественник Рональд Куман. Отмечается, что сумма трансфера составит 30 млн евро.
В минувшем сезоне 24-летний футболист провел 33 матча в национальном чемпионате, забил 14 голов и отдал 9 голевых передач. Также Классен помог амстердамскому клуб выйти в финал Лиги Европы.
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