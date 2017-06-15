Карякин проиграл Карлсену, Крамник уступил Вашье-Лаграву
Российские гроссмейстеры Владимир Крамник и
Сергей Карякин потерпели поражения в своих матчах восьмого тура турнира в
норвежском Ставангере.
Карякин в четверг, играя черными, уступил норвежцу
Магнусу Карлсену. Поединок завершился на 44-м ходу. Крамник черными фигурами
уступил французу Максиму Вашье-Лаграву. Поединок завершился на 48-м ходу.
В других партиях тура были зафиксированы ничьи:
Левон Аронян (Армения) разошелся миром с Вишванатаном Анандом (Индия), Аниш
Гири (Нидерланды) поделил очки с Фабиано Каруаной (США), Хикару Накамура (США)
пошел на мировую с Уэсли Со (США).
После восьми туров лидером остается Аронян (5,5
балла), на втором месте идет Накамура (5), на третью строчку вышел Гири (4,5).
По 4 очка в активе у Крамника и Со, а по 3,5 очка имеют Карлсен, Ананд,
Вашье-Лаграв и Каруана. Карякин с 3 очками замыкает таблицу.
Последний тур турнира состоится в пятницу.