Карякин проиграл Карлсену, Крамник уступил Вашье-Лаграву

Российские гроссмейстеры Владимир Крамник и Сергей Карякин потерпели поражения в своих матчах восьмого тура турнира в норвежском Ставангере.

Карякин в четверг, играя черными, уступил норвежцу Магнусу Карлсену. Поединок завершился на 44-м ходу. Крамник черными фигурами уступил французу Максиму Вашье-Лаграву. Поединок завершился на 48-м ходу.

В других партиях тура были зафиксированы ничьи: Левон Аронян (Армения) разошелся миром с Вишванатаном Анандом (Индия), Аниш Гири (Нидерланды) поделил очки с Фабиано Каруаной (США), Хикару Накамура (США) пошел на мировую с Уэсли Со (США).

После восьми туров лидером остается Аронян (5,5 балла), на втором месте идет Накамура (5), на третью строчку вышел Гири (4,5). По 4 очка в активе у Крамника и Со, а по 3,5 очка имеют Карлсен, Ананд, Вашье-Лаграв и Каруана. Карякин с 3 очками замыкает таблицу.

Последний тур турнира состоится в пятницу.