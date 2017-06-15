Ньянг прошел медицинской осмотр в «Эвертоне»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Форвард «Милана» М'байе Ньянг, который вторую часть минувшего сезона провел в «Уотфорде», останется в чемпионате Англии.
Как сообщает Football Italia, сегодня француз прошел медицинское обследование в «Эвертоне». Отмечается, что сумма трансфера составит 19 млн евро.
Ранее сообщалось, что наставник «россонери» Винченцо Монтелла не рассчитывает на игрока.
На данный момент в активе 22-летнего нападающего 34 матча, 5 голов и 5 голевых передач.
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