Джейкоб Пуллен: Готов остаться в «Химках», но при условии смены главного тренера
Разыгрывающий «Химок» Джейкоб Пуллен хотел бы
подписать новое соглашение с подмосковным клубом, но только при условии ухода
из команды главного тренера Душко Ивановича.
«Жалею, что оказался в команде Душко Ивановича.
При этом я бы хотел подписать новое соглашение, но только если у «Химок»
сменится главный тренер. Уверен, что смог бы помочь команде в Евролиге», -
приводит «Р-Спорт» слова Пуллена.
Пуллен в сентябре 2016 года подписал контракт на
месяц с «Химками», после чего продлил соглашение до конца сезона. Игрок был
отстранен от работы с командой перед началом полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
с «Зенитом», и затем ни разу не попадал в заявку. «Химки» дошли до финала, где
уступили ЦСКА со счетом 0-3 в серии, но вышли в Евролигу.
В сезоне-2016/17 Пуллен принял участие в 23 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 8,9 очка и делая по 1,6 передачи за игру.
Матч
Состав
Химки: Швед (17), Роуленд (13), Соколов (13)
ЦСКА: Де Коло (20), Хиггинс (18), Джексон (14)
Место и дата
13 июня 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция