Джейкоб Пуллен: Готов остаться в «Химках», но при условии смены главного тренера

Разыгрывающий «Химок» Джейкоб Пуллен хотел бы подписать новое соглашение с подмосковным клубом, но только при условии ухода из команды главного тренера Душко Ивановича.

«Жалею, что оказался в команде Душко Ивановича. При этом я бы хотел подписать новое соглашение, но только если у «Химок» сменится главный тренер. Уверен, что смог бы помочь команде в Евролиге», - приводит «Р-Спорт» слова Пуллена.

Пуллен в сентябре 2016 года подписал контракт на месяц с «Химками», после чего продлил соглашение до конца сезона. Игрок был отстранен от работы с командой перед началом полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом», и затем ни разу не попадал в заявку. «Химки» дошли до финала, где уступили ЦСКА со счетом 0-3 в серии, но вышли в Евролигу.

В сезоне-2016/17 Пуллен принял участие в 23 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем по 8,9 очка и делая по 1,6 передачи за игру.