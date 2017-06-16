«КАМАЗ-мастер» объявил экипажи для участия в ралли «Шелковый путь-2017»
Команда «КАМАЗ-мастер» объявила список своих экипажей,
заявленных на ралли-марафон «Шелковый путь-2017».
В борьбе за главный трофей гонки – Белого Тигра – будут
участвовать четыре экипажа: Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Антона Шибалова
и Дмитрия Сотникова.
Гонку пропустит экипаж Андрея Каргинова проходящего сейчас
курс восстановления после травмы.
Экипажи команды «КАМАЗ-мастер»:
Эдуард Николаев - пилот, Евгений Яковлев - штурман, Владимир
Рыбаков -механик
Айрат Мардеев- пилот, Айдар Беляев - штурман, Дмитрий Свистунов- механик
Дмитрий Сотников - пилот, Руслан Ахмадеев- штурман, Ильнур Мустафин- механик
Антон Шибалов - пилот, Андрей Мокеев - штурман, Дмитрий Никитин – механик
Напомним, «Шелковый путь» пройдет по территории России,
Казахстана и Китая: от Красной площади в Москве, через Астану и Семей, вдоль
Туркестано-Сибирской магистрали, через пустыню Гоби и финиширует в одной из
древних столиц Китая городе Сиане. Общая
длина маршрута – 9607 км, длина скоростных участков 4088 км. Грандиозное
спортивное путешествие стартует 7 июля и завершится 22 июля.