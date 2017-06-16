Антон Назаров: Радует, что Клишина боролась до конца

Старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров прокомментировал результат Дарьи Клишиной на этапе Брильянтовой лиги в Осло.

«Радует, что Даша боролась до конца. Она прибавила в последней попытке, показала свой лучший результат в сезоне, став второй после олимпийской чемпионки. Я доволен ее выступлением.

Будем ждать прибавления результатов. Мы уже третий год ждем прыжки Клишиной за семь метров, но тут надо понимать, что длина - один из самых тяжелых видов легкоатлетической программы.

Надеемся, что она вернется на тот уровень, но повторюсь, и сегодня она показала хороший результат», - приводит слова Назарова «Р-Спорт».

Напомним, Клишина заняла второе место, прыгнув на 6,75 м, что стало для российской легкоатлетки лучшим результатом сезона. Победительницей соревнований в столице Норвегии стала американка Тианна Бартолетта (6,79).