Антон Назаров: Радует, что Клишина боролась до конца
Старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров
прокомментировал результат Дарьи Клишиной на этапе Брильянтовой лиги в Осло.
«Радует, что Даша боролась до конца. Она прибавила в
последней попытке, показала свой лучший результат в сезоне, став второй после
олимпийской чемпионки. Я доволен ее выступлением.
Будем ждать прибавления результатов. Мы уже третий год ждем
прыжки Клишиной за семь метров, но тут надо понимать, что длина - один из самых
тяжелых видов легкоатлетической программы.
Надеемся, что она
вернется на тот уровень, но повторюсь, и сегодня она показала хороший
результат», - приводит слова Назарова «Р-Спорт».
Напомним, Клишина заняла второе место, прыгнув на 6,75 м,
что стало для российской легкоатлетки лучшим результатом сезона.
Победительницей соревнований в столице Норвегии стала американка Тианна
Бартолетта (6,79).