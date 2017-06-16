Олег Кононов: Команду определяет не игрок, а стиль
Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов заявил, что команду
определяют не звездные игроки, а ее стиль.
«Система ценностей клуба - может быть любой. Как и стиль.
Главное - это понимание и последовательное выполнение. Я уверен, абсолютно
любой выбранный вариант принесет результат. Команду определяет не игрок, а
стиль.
Я постоянно думаю, если бы меня попросили обозначить одним словом манеру игры какой-либо команды, что бы я сказал…Так вот, хороший игрок - это профессионал. Хороший тренер - профессионал, способный показать харизматичность игрока, не нарушая систему и манеру игры клуба.
Задача селекционного отдела - искать профессиональных
исполнителей на каждую позицию. Мне интересно, чем, кроме физических качеств и
навыков, выбирая игрока, руководствуются селекционные отделы клубов. Я думаю,
очень важно обратить внимание на менталитет спортсмена. При всей талантливости
игрока, клуб может столкнуться с проблемой психологической несовместимости. Это
ответ на вопрос, почему игрок положительно подает себя в одной команде, а в
другой - нет.
Команда - это не только набор звездных игроков, но и психологическая совместимость хороших исполнителей», - написал Кононов в инстаграме.
Система ценностей клуба - может быть любой. Как и стиль. Главное - это понимание и последовательное выполнение. Я уверен, абсолютно любой выбранный вариант принесёт результат. Команду определяет не игрок, а стиль. Я постоянно думаю, если бы меня попросили обозначить одним словом манеру игры какой-либо команды, что бы я сказал... Так вот, хороший игрок - это профессионал. Хороший тренер - профессионал, способный показать харизматичность игрока, не нарушая систему и манеру игры клуба. Задача селекционного отдела - искать профессиональных исполнителей на каждую позицию. Мне интересно, чем, кроме физических качеств и навыков, выбирая игрока, руководствуются селекционные отделы клубов. Я думаю, очень важно обратить внимание на менталитет спортсмена. При всей талантливости игрока, клуб может столкнуться с проблемой психологической несовместимости. Это ответ на вопрос, почему игрок положительно подаёт себя в одной команде, а в другой - нет. Команда - это не только набор звёздных игроков, но и психологическая совместимость хороших исполнителей. #Кононов #Футбол #Спорт #РФПЛ #Ахмат #Грозный