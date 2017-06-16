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Андрей Червиченко: Бердыев вернет «Рубин» в золотые времена

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возвращение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Рубина».

- Бердыев сможет вернуть Казань в золотые времена, когда «Рубин» становился чемпионом?

-  Я просто уверен в этом. В Казани осознали, что зря убрали Бердыева из команды, тяжело без него татарстанскому футболу. Хоть и затянувшимся, но возвращение состоялось. Бердыев вернулся, получив определенное количество гарантий. С учетом того, что в Казани все неплохо с финансированием, думаю, «Рубин» уже в следующем сезоне будет бороться за первое место. По крайней мере, за призовую тройку - абсолютно точно.


 

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