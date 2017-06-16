Андрей Червиченко: Бердыев вернет «Рубин» в золотые времена
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возвращение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Рубина».
- Бердыев сможет вернуть Казань в золотые времена, когда «Рубин» становился чемпионом?
- Я просто уверен в этом. В Казани осознали, что зря убрали Бердыева из команды, тяжело без него татарстанскому футболу. Хоть и затянувшимся, но возвращение состоялось. Бердыев вернулся, получив определенное количество гарантий. С учетом того, что в Казани все неплохо с финансированием, думаю, «Рубин» уже в следующем сезоне будет бороться за первое место. По крайней мере, за призовую тройку - абсолютно точно.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически