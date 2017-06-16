Андрей Червиченко: Бердыев вернет «Рубин» в золотые времена

Игорь Акинфеев: Нужно думать о своем поведении в публичном пространстве, что, к сожалению, понимают не все

Капитан сборной России Игорь Акинфеев высказался об отношении к национальной команде, отметив акцент общества на поведении игроков за пределами поля.