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Молодежная команда «Ростова» начала подготовку к новому сезону

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Молодежный состав «Ростова» собрался на базе и начал подготовку к старту нового сезона, сообщает официальный сайт желто-синих.

 В обед футболисты «Молодежки» провели тренировку, которая продолжалась более часа. Занятие проводил исполняющий обязанности старшего тренера Александр Маслов.

Напомним, 25 июня начнется сбор команды, который пройдет в Абрау-Дюрсо. Он продлится до 8 июля.

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