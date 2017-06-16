Молодежная команда «Ростова» начала подготовку к новому сезону
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
Молодежный состав «Ростова» собрался на базе и начал подготовку
к старту нового сезона, сообщает официальный сайт желто-синих.
В обед футболисты «Молодежки»
провели тренировку, которая продолжалась более часа. Занятие проводил
исполняющий обязанности старшего тренера Александр Маслов.
Напомним, 25 июня начнется сбор команды, который пройдет в
Абрау-Дюрсо. Он продлится до 8 июля.
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