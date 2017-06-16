«Локомотив» начал сбор в австрийском Бад Кляйнкирххайме
Футболисты московского «Локомотива» прибыли в австрийский
Бад Кляйнкирххайм, где проведут первый сбор и сыграют три контрольных матча,
сообщает официальный сайт железнодорожников.
На сбор прибыли следующие футболисты:
Вратари: Антон
Коченков, Мирослав Лобанцев.
Защитники: Неманья Пейчинович, Тарас Михалик, Борис Ротенберг, Тимофей Маргасов, Александр Вульфов, Иван Лапшов.
Полузащитники: Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан, Дельвин Ндинга, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Владислав Игнатьев, Игорь Денисов, Даниил Куликов, Никита Дорофеев, Иван Галанин.
Нападающие: Михаил Лысов, Игорь Портнягин, Артем Галаджан.
Стоит отметить, Ведран Чорлука и Виталий Денисов продолжают
восстановление. Новобранец «Локо» вратарь Никита Медведев присоединится к
команде в ходе австрийского сбора, а в настоящее время проходит плановые
процедуры, завершая восстановление после микротравмы.
Добавим, Маринато Гилерме, Дмитрий Тарасов, Алексей Миранчук
и Роман Шишкин готовятся к Кубку Конфедераций в составе сборной России.
Напомним, в рамках австрийского сбора «Локомотив» 22 июня
сыграет с словенской «Рудар Веленье», 26 июня – сербской «Ранички Ниш» и 30
июня – хорватской «Риекой».