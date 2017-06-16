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«Локомотив» начал сбор в австрийском Бад Кляйнкирххайме

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Футболисты московского «Локомотива» прибыли в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где проведут первый сбор и сыграют три контрольных матча, сообщает официальный сайт железнодорожников.

На сбор прибыли следующие футболисты:

Вратари: Антон Коченков, Мирослав Лобанцев.
Защитники: Неманья Пейчинович, Тарас Михалик, Борис Ротенберг, Тимофей Маргасов, Александр Вульфов, Иван Лапшов.
Полузащитники: Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан, Дельвин Ндинга, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Владислав Игнатьев, Игорь Денисов, Даниил Куликов, Никита Дорофеев, Иван Галанин.
Нападающие: Михаил Лысов, Игорь Портнягин, Артем Галаджан.

Стоит отметить, Ведран Чорлука и Виталий Денисов продолжают восстановление. Новобранец «Локо» вратарь Никита Медведев присоединится к команде в ходе австрийского сбора, а в настоящее время проходит плановые процедуры, завершая восстановление после микротравмы. 

Добавим, Маринато Гилерме, Дмитрий Тарасов, Алексей Миранчук и Роман Шишкин готовятся к Кубку Конфедераций в составе сборной России.

Напомним, в рамках австрийского сбора «Локомотив» 22 июня сыграет с словенской «Рудар Веленье», 26 июня – сербской «Ранички Ниш» и 30 июня – хорватской «Риекой».

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