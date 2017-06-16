«Амкар» завершил домашний сбор матчем с болельщиками

В последний день домашнего сбора на стадионе «Звезда» «Амкар» провел открытую тренировку, которую увенчал матч основного состава с болельщиками команды.

Несмотря на многократное численное преимущество, болельщики все же проиграли мастерам. Единственный гол в матче забил Александр Салугин, поразивший ворота красивым ударом через себя.

Стоит отметить, теперь футболисты пермской команды продолжат подготовку к сезону в Австрии и Словении.