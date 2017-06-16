«Амкар» завершил домашний сбор матчем с болельщиками
Источник: ФК «Амкар»Комментарии
Фото: ФК «Амкар»
В последний день домашнего сбора на стадионе «Звезда»
«Амкар» провел открытую тренировку, которую увенчал матч основного состава с
болельщиками команды.
Несмотря на многократное численное преимущество, болельщики
все же проиграли мастерам. Единственный гол в матче забил Александр Салугин,
поразивший ворота красивым ударом через себя.
Стоит отметить, теперь футболисты пермской команды продолжат подготовку к сезону в Австрии и Словении.
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