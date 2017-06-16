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В Италии скончалась женщина, пострадавшая в Турине во время давки

Источник:  Corriere della SeraКомментарии

В Италии скончалась женщина, которая пострадала во время давки в Турине при просмотре финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (1:4), сообщает Corriere della sera.

По информации издания, в ходе массовой давки 38-летняя Эрика Пьолетти получила травмы и была доставлена в госпиталь с приступом и длительной остановкой сердца. После чего две недели находилась в коме.

Стоит отметить, что женщина стала первой жертвой этой трагедии, при этом более 1,5 человек получили травмы различной тяжести.

Сообщается, что расследованием гибели займется местная прокуратура.

Напомним, после третьего гола «Реала» произошло несколько взрывов петард, после чего в толпе возникла паника. Люди начали разбегаться, что привело к давке.

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