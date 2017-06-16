«Спартак» поборется с «Ньюкаслом» и «Бернли» за защитника «Селтика»
Защитник «Селтика» Йозо Шимунович попал в сферу интересов
московского «Спартака» и английских «Ньюкасла», «Бернли» и «Хаддерсфильда»,
сообщает Daily Mail.
По информации издания, 22-летний хорват оценивается в восемь
миллионов фунтов стерлингов, а минувшим летом у него сорвался переход в «Торино».
Сообщается, что московский клуб наблюдал за игроком
несколько последних месяцев.
«Йозо не торопится с выбором. У нас есть клубы, которые
проявляют интерес, но, насколько я знаю, никаких официальных предложений не
было, поэтому он ждет следующего сезона, чтобы начать его с «Селтиком», -
заявил представитель Шимуновича.
В минувшем сезоне, защитник принял участие в 33 матчах шотландского клуба, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
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