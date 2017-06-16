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«Локомотив» интересуется нападающим тульского «Арсенала»

Источник:  «Известия»Комментарии

В сферу интересов московского «Локомотива» попал нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич, сообщают «Известия».

По информации издания, железнодорожники еще на прошлой неделе отправили запрос в офис тульской команды на предмет возможности переговоров по трансферу аргентинца. Руководство «Арсенала» пока не дало окончательного ответа на запрос.

«Пока идет трансферная кампания, и мы не можем говорить ничего на этот счет» — сказал президент «Локомотива» Илья Геркус.

Напомним, в минувшем сезоне 25-летний аргентинец принял участие в 15 матчах «Арсенала» и забил шесть мячей.

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