Полузащитник «Гомеля» Карницкий отправился на просмотр в «Тосно»
Источник: «Прессбол»Комментарии
Полузащитник белорусского «Гомеля» Александр Карницкий
отправился на просмотр в «Тосно», сообщает «Прессбол».
В текущем сезоне чемпионата Белоруссии 28-летний хавбек
принял участие в 11 матчах, забил четыре мяча и отдал три результативные
передачи.
Стоит отметить, Выступая за БАТЭ, Карницкий в сезоне
розыгрыша Лиги чемпионов-2015/16 попал в символическую сборную по итогам одного
из туров.
Напомним, ранее состав «Тосно» пополнил белорусский голкипер Александр Гутор.
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