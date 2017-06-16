Гонщик Карякин проведет в Екатеринбурге зарядку для жителей города
Источник: Znak.comКомментарии
Победитель ралли-марафона «Дакар-2017», посол чемпионата
мира по футболу Сергей Карякин в Екатеринбурге проведет для жителей города «Зарядку
с чемпионом», сообщает Znak.com.
Зарядка с Карякиным даст старт городской акции «Марафон
здоровья». Площадками акции станут девять библиотек, расположенных в разных
районах города, где в течение дня будут проходить различные акции в поддержку
здорового образа жизни. В том числе и спортивные разминки для детей и взрослых.
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