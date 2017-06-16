Гонщик Карякин проведет в Екатеринбурге зарядку для жителей города

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ВИДЕО ДНЯ: Карякин в честь победы встал на дыбы Российский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин на заключительном 12-м этапе ралли-марафона показал восьмой результат и стал победителем в общем зачете гонки. Свою победу Сергей отметил, поставив свое транспортное средство на дыбы.

Сергей Карякин: Мы шли к этой победе долгих четыре года Российский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин прокомментировал свою победу на ралли-марафоне.

Семен Якубов: «Дакары» легкими не бывают, а этот был одним из самых трудных Основатель команды «КАМАЗ-мастер» Семен Якубов прокомментировал выступление российской команды на ралли-рейде «Дакар»-2017.

Сергей Карякин выиграл «Дакар» в классе квадроциклов Российский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов на 12-м этапе ралли-марафона показал восьмой результат и несмотря на это стал победителем в общем зачете гонки.

Карякин победил на 11-м этапе «Дакара» и упрочил лидерство в классе квадроциклов Российский квадроциклист Сергей Карякин победил на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар»-2017 и упрочил лидерство в общем зачете перед финальным этапом.

Сергей Карякин: Осталось всего два спецучастка, но расслабляться нельзя Российский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин прокомментировал свой результат на десятом этапе ралли-марафона.